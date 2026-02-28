園や学校での普段の様子や行事における子どもの様子を写した写真。プロのカメラマンが撮影していることもあり、わが子が写っている写真はすべて購入するというママもいるのではないでしょうか。そうしたなかで、ママスタコミュニティには幼稚園や小学校で購入する写真についてこんな質問が。『幼稚園や学校で購入する写真（データではない）って皆さんどうしてるの？うちはどうしようか悩んだままずっと購入袋に入れたままで……