2026年2月27日、北海道稚内市の稚内中学校は生徒31人分の氏名など個人情報が書かれた書類を紛失したと発表しました。紛失したのは、中学1年生の1クラス31人分の氏名が書かれた名簿と、そのうち29人分の生年月日や年齢が書かれた知能検査の解答用紙です。稚内中学校によりますと、2025年4月23日に知能検査を実施し、その解答用紙を生徒の名簿とともに段ボール箱に入れ、鍵のかからないロッカーに保存していました。その