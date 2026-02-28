警察庁によると、2025年の小中高生の自殺者は532人（暫定値）となり、過去最多となった。小中高生の自殺者数は2020年に急増。以降も高止まりが続いている。 文部科学省は2025年12月、12年ぶりに「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」を見直し、新指針となる「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」を策定した。 文科省は、新指針に、調査全体のフロー図を掲載。これにより、学校側も遺族側も調査の流れを把