Ãæ»³µ­Ç°¤Î3Ï¢Ã±ÅªÃæ½Ñ ¡Ú¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý¡Û Ãæ¿´¤Ï¹ñÆâ³°¤Î£ÇⅠÁÈ¤È£ÇⅢÁÈ¤Ç£´¡¦£µºÐÇÏ¡£ JRA½Å¾Þ¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï24Ç¯¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¹¥«¥¤¤Î¤ß¤Ç¡¢³¤³°£ÇⅠÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡¦¥ô¥¡ー¥ºÁÈ¤ÎÊ£¾¡Î¨¤Ï50¡ó¡£ ²áµî¤Ë¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ç£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¹¥Áö»þ¤è¤ê¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï³ºÅöÇÏ¤¬£¸ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¤¡£ ¾¯Æ¬¿ô¤ÎÇ¯¤¬Â¿¤¤³ä¤Ë⑤～⑧¿Íµ¤