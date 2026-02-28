手相は占い？ 手相の見方をご紹介する前に、皆様に聞いてみたいことがあります。手相は「占い」だと思いますか？その答えを言う前に、まずは運命を知る運命学をご紹介しましょう。人の運命を予測する運命学の世界においては、命・卜・相という3つの観点が基本です。「命」とは、宿命のこと。 私たちが生まれた「年」「月」「日」3つの時間軸から、変えることのできない「生まれ持った宿命」を知ります。算命学や四柱推命などがよ