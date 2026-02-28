女優の高田夏帆が日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（３月２７日午後５時からＢＵＭＰで配信スタート）に出演することが２８日、発表された。韓国ドラマの“王道”を、日本のリアルな生活感に落とし込んだラブストーリーでＰＥＮＴＡＧＯＮのホンソク、ＮＯＡも出演する。距離が近すぎる年下の韓国男子、不器用ながらも誠実な幼なじみ、その間で揺れ動く２９歳女性の感情を軸に、ときめきと共感が交差