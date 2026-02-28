©DARK13製作委員会・ABCテレビ TJBB初のホール規模ライブ！劇中ゲストに、WOLF HOWL HARMONY・LIL LEAGUE・KID PHENOMENONが参戦決定！ DARK13プロジェクトアンバサダーを務めるTHE JET BOY BANGERZによる、初の単独ホールライブ『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～DARK13～」』のチケット一般発売が、本日2月28日（土）より開始！TJBBの圧倒的なダンス＆ボー