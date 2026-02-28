◇NBA・Gリーグブルズ−セルティックス（2026年2月27日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が27日（日本時間28日）にメイン・セルティックス戦で先発出場。オシャレな股抜きバウンズパスなど前半から8得点11アシストとダブルダブル級の躍動を見せた。チームも64ー54と10点リードで折り返した。前回の試合となった24日（同25日）にウィスコンシン・ハード戦では前半から大暴れ。トリプルダブル