【近代麻雀 2026年4月号】 2月28日 発売 価格：980円 【拡大画像へ】 竹書房は、雑誌「近代麻雀2026年4月号」を2月28日に発売する。価格は980円。 今号の表紙＆巻頭グラビアには東雲うみさんが登場する。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み、確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。DVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の「