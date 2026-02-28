γ-GTPが低い場合は一般的には心配する必要はありません。低い数値は肝臓が健康であることを示しています。ただし極端に低い数値が続く場合や他の検査値に異常がある場合は、稀ではありますが別の疾患が隠れている可能性も考えられます。バランスの取れた健康管理を続け、定期的な健診で全身の状態を把握することが大切です。 監修医師：藤原 大輔（医師）【経歴】 1999年香川大学卒業 1999年４月香川大学放射線科勤務 2000