気象予報士の派遣や提供、気象データ、気象コンテンツの提供及び配信を手掛けるウェザーマップは2月26日、2026年の第五回「さくら開花予想」を発表しました（九州〜北海道53地点）。※詳細はさくら開花予想のWebサイトにて確認できますhttps://sakura.weathermap.jp/■今年のさくら概要2026年のさくらは、平年より早いところが多く、東日本を中心にかなり早いところもありそうです。前回の予想より関東から西でかなり早くなってい