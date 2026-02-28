パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、約3カ月ぶりに戦列復帰を果たした。鈴木は今季開幕から公式戦全13試合に出場していたが、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。その後、日本で手術を受け、リハビリを余儀なくされていたが、今月6日には個別トレーニングに復帰した様子も報告されており、復帰に向けて着実に前進していることが明らかになっていた。戦列復帰の