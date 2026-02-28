中国甘粛省の省会（＝省都）である蘭州市のメディア、蘭州晩報によると、同市が24日に開催した強省会大会で、中韓合同医療美容産業パーク建設プロジェクトが調印された。同パークは韓国初の海外医療美容産業基地となる。強省会とは、中国の地域経済発展戦略の一つで、省会に政策的支援や資源、投資を集中させてその経済規模や競争力を強化する戦略のこと。蘭州には国内唯一のボツリヌス毒素生産拠点がある。双方はこの提携を通じて