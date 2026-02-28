フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、ラジオ番組のオフショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】親子ビキニショット（複数カット）2023年4月、一般男性との結婚を発表し、この年の10月に長男、2025年4月には長女が誕生したことを報告していた新井。2026年1月9日には、Instagramで長女とのお揃い水着ショットを披露しており、「親子でビキニ、可愛い〜」「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題に