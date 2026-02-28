「大和証券 Mリーグ2025-26」2月27日の第1試合で、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が、その代名詞とも言える「トルネードツモ」を炸裂させ、劇的な逆転劇で会場を熱狂の渦に巻き込んだ。【映像】卓が割れる！？瀬戸熊直樹、激しい“トルネードツモ”勝負の分水嶺となったのは、オーラスの南4局だ。瀬戸熊は3万3500点持ちの2着目で、トップ目の赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）とは3500点差。瀬戸熊の配牌にはドラの6索が2枚