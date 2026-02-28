女優の高田夏帆（29）が、日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（3月27日、日韓同時配信）で、2人の男性の間で揺れ動く女性を演じる。男性グループ「PENTAGON」のホンソク（31）演じる年下の韓国人男性と、歌手で俳優のNOA（25）演じる幼なじみとの恋を描くラブストーリー。高田は「この時の私の全てを乗せて駆け抜けたつもりです。日本でも韓国でもこの作品が愛されてゆきますように」と願いを込めた。