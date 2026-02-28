今、ラテンアメリカがピリピリしている。ベネズエラの大統領は連れ去られ、メキシコやキューバは攻撃に怯える。一体どうなるのか、運命は超大国の一人の指導者に握られている。駐日キューバ大使の講演会に100人の参加者日本は国際社会で希有な存在だ。アメリカの同盟国でありながら、アメリカの制裁対象となっているキューバやイランとの関係も悪くない。キューバを観光で訪れる日本人の数も少なくなかった。しかし、ここ数年、キ