ボートレース浜名湖の「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」が１日に開幕する。佐々木康幸（５２＝静岡）は高塚清一さんへの思いをこう切り出した。「高塚さんは見習うことが多かった」。まずはレースに取り組む姿勢だ。「普通、レースが早く終わったら先に宿舎で休むのも全然いいでしょ？いつも最後までペラやってましたからね」と、高塚さんのレース場での姿に思いをはせる。その上で「ああいう姿勢はすごいですね