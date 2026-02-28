23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と谷沢健一氏が、ヤクルト・吉村貢司郎について言及した。野村氏は「去年10勝しないといけないなというところで8勝止まりだったので、今シーズンは、なにがなんでも最低二桁勝たないといけないピッチャー」と話す。野村氏は22日の阪神とのオープン戦で、3回6失点だった吉村の投球について「確かに良くなかったですけど、実際にオープン戦は難し