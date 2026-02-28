ＷＢＣ日本代表に合流し、大谷翔平（３１＝ドジャース）が披露した圧巻のフリー打撃が、米国内でも驚きを持って伝えられている。大谷は２７日にバンテリンドームで行われた中日との壮行試合前に帰国後初めてとなるフリー打撃を敢行。グラウンドで打撃練習をすることはドジャースでもほとんどなく、スタンドを埋め尽くしたファンはめったにお目にかかれない最強スラッガーのスイングに息をのみながら見守った。当然のことなが