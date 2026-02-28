千葉の高橋壱晟が相馬勇紀に手を焼いたジェフユナイテッド市原・千葉は、2月27日に行われたJ1百年構想リーグ第4節でFC町田ゼルビアに1-2で敗れ、開幕4試合未勝利となった。J1のピッチで青森山田高時代の恩師でもある黒田剛監督と再会した千葉のDF高橋壱晟だったが、対面するMF相馬勇紀の対応に苦戦を強いられ、「映像を見ないと分からないですが、もっとやれるようにしたかった」と唇を噛んだ。17年ぶりのJ1昇格が話題となった