大人になるにつれてふざけたり空想にふけったりする時間は減り、真面目さや忙しさが前面に出がちです。しかし、遊び心は子どもだけのものではなく、大人にとってもストレスや幸福感に関わる重要な要素だとする指摘が出ています。Play reduces stress and lifts wellbeing - and adults benefit as much as children dohttps://theconversation.com/play-reduces-stress-and-lifts-wellbeing-and-adults-benefit-as-much-as-childre