世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２７日、公式「Ｘ」などで４・２９有明アリーナでの「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」旗揚げ戦で元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が引退試合でロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦することを正式に発表した。「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」では、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが