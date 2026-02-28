ロックバンド「横浜銀蝿」のＪｏｈｎｎｙ（６７）が、４０年ぶりにソロ活動を本格始動させている。１９８０年代前半にバンドのギターとして脚光を浴びた一方、８８年からは所属レコード会社「キングレコード」の社員として勤務。２０１３年からは同社の関連会社で約１０年間、社長も務めた。ツッパリ時代からビジネスの世界を経て、表舞台に立った心境や今後の野望などについて語った。（松下大樹）渋みを感じさせる白髪にサ