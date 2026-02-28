デビュー20周年を迎えたMay'nが、3月4日にシングル2曲を同時配信リリースする。【ライブ写真多数】2日間にわたったMay'nの20周年ライブのステージショットをたっぷりと！現在、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌で話題を呼び、“ヒーローを歌う声”として改めて存在感を示しているMay'n。新曲はその勢いの中で届けられる作品となる。1曲は、中国動画プラットフォームbilibiliで300万回以上の再生を突破したスマホ