［東京マラソン２０２６］近藤亮太２６（三菱重工）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。「自分の限界超えた走りを」２０２５年に一気にブレイクした。２月の大阪で２時間５分３９秒の初マラソン日本最高。２度目のマラソンだった９月の世界選手権東