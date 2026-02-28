ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの“うたまさペア”の吉田唄菜が、飛行機がキャンセルになったことで恩師に会えたことを明かした。２７日付けのＳＮＳで「フライト（飛行機）がキャンセルになったおかげでいつも私の心にいる二人のコーチに会えました」などと記し、ハンサムな二人の男性コーチと撮影した写真をアップ。かつて指導をあおいだジョイ・ラッセルさん、アンドリュー