女優高田夏帆（29）、韓国のアイドルグループ、PENTAGONのホンソク（31）、ミュージシャンNOA（25）が出演し、日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」が配信されることが28日、発表された。韓国ドラマの王道エッセンスを、日本のリアルな生活感の中に落とし込んだ縦型連続ショートドラマで、日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」と韓国のIPスタジオ「LEZHIN ENTERTAINMENT」による日韓共同制作。全3