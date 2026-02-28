またしてもダイソーにサンリオの可愛いポーチが登場！クリアで中身が見える仕様の、ポチャッコのビニールポーチです。背面には水玉があしらわれており、なかなか凝ったデザインに♡持ち運びにちょうどいいサイズながら収納力も抜群です！さらにあるアイテムを組み合わせると、より便利に使えておすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マチ付きポーチ価格：￥220（税込）サイズ（約）：W115×H70×D40mm販売