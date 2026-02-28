可愛いお弁当を作りたいと思っても、時間がない朝はどうしても簡単になってしまいます。でも、やっぱり凝ったお弁当には憧れる…！それなら、ダイソーの『デコかわごはんdeハグくま』におまかせしちゃいましょう。ごはんを詰めてひっくり返すだけで、可愛いデコレーションの完成♡この型があれば忙しい朝も楽ちんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デコかわごはんdeハグくま価格：￥110（税込）容量（約）：160g