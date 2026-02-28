仕事中、ロッカーに入れたスマホを探してバッグをごそごそ…。小さな手間でも、毎度のことだと地味にストレスを感じます。そんなときに便利なアイテムがセリアに売っています！ロッカーに取り付けてスマホの定位置を作れるから、通知をサッと確認できて便利。デスクではそのままスタンドとしても使える優れものです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロッカー用スマホホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：10cm×7.8