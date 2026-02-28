大きめのステンレスボウルを専門店などで買うとなると、1,000円前後するものが多いですよね。使いやすくて手頃な商品はないかなとダイソーを探してみたところ、なんと330円（税込）で理想的なボウルが売られていました！深さがあって扱いやすく、丈夫で長持ち。最大3.5Lまで計量できる目盛り付きで便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスボウル価格：￥330（税込）サイズ（約）：24cm販売ショップ：ダイ