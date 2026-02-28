2扉・転換クロスシートの213系JR東海が、213系5000番代の引退を発表しました。213系5000番代は1989（平成元）年に登場した近郊形電車です。最後は飯田線を中心に使われていましたが、2026年3月14日のダイヤ改正を目処に定期運用を終了する予定です。【前面展望可！】JR東海213系の車内を見る（写真）引退前に、一部の編成にヘッドマークが取り付けられるほか、定期運行終了後の4月には213系5000番代を使用したツアー列車も企画