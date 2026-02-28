2026年2月27日、札幌市東区でトラックが歩行者の男性をはねる事故があり、男性は搬送先の病院で死亡しました。事故があったのは、札幌市東区東雁来6条2丁目の国道274号と国道275号が交わる交差点です。警察によりますと、27日午後10時すぎ、国道275号を南方向に走行していたトラックが左折しようとしたところ、藤岡和也さん（32）をはねたということです。藤岡さんは意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。