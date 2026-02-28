日本テレビの平松修造アナウンサー（33）が27日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ五輪取材を終えた感想を報告した。「ミラノ・コルティナ五輪派遣から2日前に無事日本へ帰ってきました選手たちのたくさんの瞬間を目にしたり、行ったことのない国の知らない境遇の方と握手をしてハイタッチをしてジョン・レノンのImagineをみんなで歌って、少しだけその瞬間の一部になれたりしたことで勝ったこと・負けたことももちろんそうで