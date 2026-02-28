TBS若林有子アナウンサー（29）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。夜景ショットを公開した。若林アナは「キラキラした夜景と幻想的な空」と書き出すと、夜景をバックにした私服姿のオフショットを披露。「2枚目以降はSHIBUYA SKY!めっちゃ東京!」と撮影場所とともに、夕焼けや夜の街の様子を載せた。フォロワーからは「わかばちゃんと背景めっちゃ映え〜」「更に大人っぽくなってきた」「100万ドル級の美しさ、最高に可