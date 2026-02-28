◆米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチンオープン第２日（２７日、アルゼンチン・ジョッキークラブ＝６８３６ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、３９位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、ボギーなしの６６をマークし、９位から出て６８で回った杉浦悠太（フリー）とともに、通算７アンダー２３位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは４打差。大西魁斗（フリー）は２オーバーで予選落ちした。