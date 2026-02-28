◆ポルトガル１部リーグ▽第２４節スポルティング３―０エストリル（２７日、エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ）スポルティング所属のＭＦ守田英正は５試合連続のスタメン出場。ボランチで後半２７分までプレーし、３―０の勝利に貢献した。ＦＷスアレスが前半１６分までに２得点し、試合終了間際にはＭＦブラガンサが加点した。チームはリーグ戦３連勝で、首位ポルトとは勝ち点４差の２位につける。昨年１２月９日の欧