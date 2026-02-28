米男子ゴルフのコグニザント・クラシックは27日、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナル（パー71）で第2ラウンドが行われ、82位で出た金谷拓実は66で回り、通算3アンダー、139で18位に浮上した。平田憲聖は予選落ちし、前日82位の中島啓太は棄権した。69をマークして通算11アンダーのオースティン・スマザーマンが首位を守り、3打差の2位にテーラー・ムーア（ともに米国）がつけた。（共同）