フジテレビの竹俣紅アナウンサー（27）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。出前授業を行った様子を公開した。竹俣アナは冒頭で「紅おねえさんです」と自己紹介。「都内の保育園で、食育の授業を行いました!」と報告し、ピンクのニット姿でお面を付け、同局の食育出前授業で登場するキャラクターと写る様子を披露。「子どもたちのリアクションがかわいすぎて、癒されました」と振り返った。フォロワーからは「可愛いが渋滞