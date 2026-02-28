ホワイトソックスでＭＬＢ１年目のシーズンを迎える村上宗隆内野手（２６）に、まさかのトレード情報が駆け巡っている。村上はＷＢＣ日本代表への合流に向けて疲労を考慮し、出場予定だった２６日（日本時間２７日）のオープン戦出場をキャンセル。２大会連続の世界一奪取に貢献した後は、念願だったメジャーでの戦いが幕を開ける。そうした中、米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は村上が有力なトレード候補になると伝