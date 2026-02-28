米テレビ番組に出演するニール・セダカさん＝2007年10月、ニューヨーク（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアによると、「悲しき慕情」などの楽曲で知られ、ポップス系シンガー・ソングライターの草分けとも言われる米歌手のニール・セダカさんが27日、ロサンゼルスで死去した。86歳。1950年代〜70年代を中心に、若者らの間で人気を誇った。39年、ニューヨーク市生まれ。他の代表曲に「恋の片道切符」や「雨に微笑を」な