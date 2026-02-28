All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。その中から、今回はモーニング娘。をはじめとする「ハロー！プロジェクトの元アイドル」に特化したランキングを紹介します。それでは、「結婚発表に驚いたハロプロの元アイドル」ランキングを見ていきましょう。※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。