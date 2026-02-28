Image: Apple 万能ではないよ。ってところは覚悟かと。まもなく出るのでは？ と登場がささやかれている低価格MacBook。これまでの噂によると、それはiPhone用のA19チップ（iPhone 17と同じですね）を採用したMacBookになると予想されています。iPhoneのチップでMacBookを作るとどんなPCになりそう？ 期待と懸念点SEか、Proか。来る3月4日、新型MacBookはどっちに振れる？PC向けのMチップでは