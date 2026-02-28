大谷翔平がフリー打撃を披露…米メディアも続々反応野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を行い、28スイングで11本の柵越えをマークした。あまりの“衝撃”に、情報が海を渡って米国にも届いた様子だった。米スポーツ局「FOXスポーツ」では公式X（旧ツイッター）で「中日ドラゴンズとのエキシビションゲームを前に、