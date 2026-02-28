侍ジャパンの金子誠ヘッドコーチ（50）が韓国代表の練習試合を視察し、同じC組で対戦する選手らをくまなくチェックした。28日までに韓国メディアが報じた。金子コーチは26日に沖縄で行われた韓国代表とサムスンの練習試合を視察。24日の韓国代表とKIAの練習試合もチェックした。韓国メディア「OSEN」は金子コーチが手帳を手に韓国代表選手をチェックしていたと報じ、昨秋の侍ジャパンとの強化試合で2試合連続本塁打を放った