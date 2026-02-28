◆米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック第２日（２７日、フロリダ州ＰＧＡナショナル＝７２２３ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、８２位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が７バーディー、２ボギーの６６をマークし通算３アンダーとし、トップと８打差の１８位に浮上した。１０８位からスタートした平田憲聖（エレコム）は７２とスコアを落とし、５オーバー１０４位で予選落ちした。中島啓太（フ