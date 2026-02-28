警察などによりますと、２８日午前、鹿児島市の国道１０号仙巌園前付近で事故がありました。事故の影響で、国道１０号は現場付近で一時通行止めとなりました。 午前８時５０分現在、国道１０号は片側交互通行となっていて、上下で渋滞が発生している場所があります。 鹿児島国道事務所が国道１０号竜ヶ水に設置しているカメラでは、鹿児島市街地向けが渋滞している様子が確認できます。 通行の際はご注意ください。 ・ ・ ・