内臓脂肪はお腹まわりにたまりやすい！ぽっこりお腹の正体とは！？ あなたのぽっこりお腹の正体はこれ！ ぽっこり突き出したお腹や年々増えていくウエストサイズに悩まされている人は多いはず。まずはその正体、ぽっこりお腹の原因を知っておきましょう。 ●内臓脂肪はお腹まわりにたまりやすいぽっこり突き出したお腹の正体は「内臓脂肪」です。内臓の周囲、腸などの消化管を固定している膜に蓄積されるという特徴があります。