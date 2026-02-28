イランとの26日の核交渉が合意なく終わりアメリカの軍事措置の可能性が高まる中、エルサレムにあるアメリカ大使館は、一部の職員の出国を許可すると発表しました。【映像】エルサレムの様子在エルサレムのアメリカ大使館は27日、「安全上のリスク」を理由に、緊急対応要員ではない職員とその家族がイスラエルを離れることを許可すると明らかにしました。こうした中、ロイター通信はイスラエルの海域にアメリカの空母が到着し